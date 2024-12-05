ظنّ أنه "تزييف عميق".. شاهد رد فعل زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية وقت الإعلان عن الأحكام العرفيةالعالمنشر الخميس، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية في مقابلة مع شبكة CNN إنه اعتقد في البداية أن مقطع فيديو إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس كان مزيفًا.وأدلى رئيس البلاد بإعلان مفاجئ مذهل في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، مما دفع كوريا الجنوبية إلى حالة من الفوضى السياسية. وبعد ساعات، صوت المشرعون ضد المرسوم.قد يهمك مشاهدة: إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. شاهد ما الذي يعنيه للولايات المتحدةشاهد أيضًا: فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ينقل حالة البلادقراءة المزيدكوريا الجنوبيةسيؤول