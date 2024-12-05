قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية في مقابلة مع شبكة CNN إنه اعتقد في البداية أن مقطع فيديو إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس كان مزيفًا.

وأدلى رئيس البلاد بإعلان مفاجئ مذهل في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، مما دفع كوريا الجنوبية إلى حالة من الفوضى السياسية. وبعد ساعات، صوت المشرعون ضد المرسوم.

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