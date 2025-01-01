(CNN)-- أعلنت وزارة النقل في سيول، الأربعاء، أن مسجل البيانات التالف للرحلة بطائرة الركاب "جيجو إير" التي تحطمت في كوريا الجنوبية سيتم إرساله إلى الولايات المتحدة لتحليله، في الوقت الذي بدأت فيه العائلات الثكلى زيارة موقع الحادث.

والمسجل هو واحد من "الصندوقين الأسودين" اللذين تم انتشالهما من طائرة بوينغ 737-800 بعد تحطمها في مطار موان الدولي في جنوب غرب البلاد، الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 181 شخصًا باستثناء اثنين، وهو أعنف حادث طيران في كوريا الجنوبية فيما يقرب من ثلاثة عقود.

وقالت السلطات إن الصندوق الأسود تعرض لأضرار في الحادث، وخلصت إلى أن كوريا الجنوبية غير قادرة على استخراج البيانات، حسبما صرح نائب وزير الطيران المدني في سيول جو جونغ وان للصحفيين، الأربعاء، وفي وقت سابق، قال جو إن مسجل بيانات الرحلة كان يفتقد موصلًا.

وبمجرد إرسال الجهاز إلى الخارج، سيقود مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي عملية التحليل وينضم إليه محققون كوريون جنوبيون، وليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق العملية.

وفي الوقت نفسه، قال جو إن المحققين استخرجوا البيانات الأولية من الصندوق الأسود الثاني – مسجل الصوت في قمرة القيادة – ويعملون على تحويل محتوياته إلى ملفات صوتية، وستستغرق العملية، التي تجري في كوريا الجنوبية، حوالي يومين، وتأمل السلطات أن توفر البيانات المستمدة من الصندوقين الأسودين معلومات حيوية يمكن أن تساعد في تحديد سبب الكارثة.