نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة في موان بكوريا الجنوبية مرة أخرى إلى 176 شخصا من أصل 181 شخصا على متنها، وفقا لخدمة الإطفاء.

ومن بين هؤلاء الـ 176 شخصًا، 82 ذكرًا و83 أنثى، بينما لم يتم التأكد بعد من جنس 11 ضحية.

وهذا يعني أن ثلاثة من أصل 181 شخصا كانوا على متن الطائرة ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال صحفي مختص بشؤون الطيران، جيفري توماس، وهو محرر مجلة إيرلاين نيوز لـCNN إنه ستكون هناك أسئلة حول رد فعل الفريق الأرضي في مطار موان الدولي، إذ اقترح أنه في موقف مثل هذا، كان من الممكن إجراء المزيد من الاستعدادات من قبل الطواقم الأرضية قبل وصول الطائرة إلى المدرج.

وقال توماس: "في حالة طوارئ كهذه، لماذا (لم تكن) سيارات الإطفاء [ناقلات] هناك بجانب المدرج؟ لماذا لم يضعوا الرغوة على المدرج؟".

وتابع توماس أن هناك أيضًا أسئلة حول الوضع على متن الطائرة، بما في ذلك سبب عدم فتح أبواب منطقة عجلات الهبوط وأنه ذلك سببه قد يكون مشكلات هيدروليكية، رغم أن اصطدام الطيور، وهو أحد الأسباب المتوقعة وراء تحطم الطائرة، "لم يكن من المحتمل أن يسبب هذه المشكلة".

وقالت خدمة الإطفاء في وقت سابق إن اثنين من أفراد طاقم طائرة جيجو إير نجيا من الحادث.