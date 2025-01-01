السلطات الأمريكية تكشف هوية المشتبه به في هجوم نيو أورليانز

(CNN) -- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الأربعاء، هوية المشتبه به في الهجوم المميت الذي شهدته مدينة نيو أورليانز، الأربعاء، حيث صدم فيه حشدا من الناس، وأطلق النار على ضباط الشرطة، في ليلة رأس السنة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إن المشتبه به يدعى شمس الدين جبار البالغ من العمر 42 عاما من ولاية تكساس، وأضاف أنه تم العثور على عبوات ناسفة أخرى في منطقة الهجوم منفصلة عن المكان الذي اصطدم فيه المشتبه به بالحشد، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأفاد مصدران من سلطات إنفاذ القانون، لـCNN، بأن المشتبه به كان يحمل علم تنظيم "داعش" وقت ارتكاب الهجوم.