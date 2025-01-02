(CNN) --علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب، إلى الأمريكيين الخميس، على الحادثة التي شهدتها مدينة نيو أورليانز التي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في يوم رأس السنة عندما صدمت شاحنة حشدا، فيما وصفته الشرطة بأنه عمل "متعمد".

وقال بايدن: "لقد وجهت فريقي للتأكد من توفير كل الموارد، لإنفاذ القانون لإكمال التحقيق فيما حدث في نيو أورليانز بسرعة، والتأكد من عدم وجود أي تهديد متبقٍ للشعب الأمريكي، وسندعم الناس في نيو أورليانز وهم يبدؤون العمل الشاق للتعافي".

وأضاف أن المشتبه به في الهجوم كان مواطنًا أمريكيًا وعضوًا سابقًا في الجيش "نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه كان مستوحى الهجوم من داعش، وخاصة الرغبة في القتل".

وتابع أنه في حين تم العثور على متفجرات في السيارة ومكان بالقرب منها، وذكر أن التحقيقات في "مرحلة أولية ومجتمع استخبارات وسلطات إنفاذ القانون يواصلان البحث عن أي اتصالات أو متآمرين".

وقال بايدن: "ليس لدينا أي معلومات إضافية في هذا الوقت، والتحقيق مستمر، ولا ينبغي لأحد أن يتوصل إلى استنتاجات".

وذكر أن نيو أورليانز "لا تشبه أي مكان آخر في العالم"، ووصفها بأنها "مليئة بالسحر والبهجة، والكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يحبون نيو أورليانز بسبب تاريخها وثقافتها وقبل كل شيء شعبها، لذا فأنا أعلم أنه على الرغم من أن هذا الشخص ارتكب هجومًا رهيبًا على المدينة، فإن روح نيو أورليانز لن تُهزم أبدًا".

وكذلك علق بايدن على حادثة انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" عند مدخل فندق تابع للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس، وقال: "أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات يحققون في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي صلة محتملة بالهجوم في نيو أورليانز، حتى الآن، لا يوجد ما يمكن الإبلاغ عنه في هذا الصدد في هذا الوقت".