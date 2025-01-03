بمنزل شمس الدين جبار.. مصدر يكشف لـCNN ما عثر عليه الـFBI

فيديو جديد يظهر ما فعله سائق الشاحنة قبل دهسه حشدًا من الناس في نيو أورليانز بلحظات

شاهد ما فعله مهاجم نيو أورليانز في اللحظة التي سبقت دهسه لحشد من الناس

(CNN)-- عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" والشرطة المحلية، الذين قاموا بتفتيش مقر إقامة شمس الدين جبار منفذ هجوم نيو أورليانز في هيوستن، على مواد كيميائية تستخدم عادة لصنع المتفجرات، حسبما قال مصدر في إنفاذ القانون مطلع على التحقيق لشبكة CNN.

وكما ذكرت شبكة CNN، فقد قامت سلطات إنفاذ القانون بتنفيذ أوامر تفتيش في ولايات متعددة مرتبطة بهجوم رأس السنة الجديدة، بما في ذلك مقر إقامة المهاجم في منطقة هيوستن في تكساس.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة CNN، إنه تم العثور على إحدى العبوات الناسفة التي زرعها مهاجم نيو أورليانز عند تقاطع شارعي بوربون وتولوز.

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق إن عبوة ناسفة زرعت عند تقاطع شارعي بوربون وأورليانز وعبوة ناسفة ثانية على بعد بنايتين في الحي الفرنسي، لكنها لم تحدد الموقع الدقيق.

ويذكر أن نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لقسم مكافحة الإرهاب، كريستوفر رايا، قال بتصريحات، الخميس، إن المهاجم، شمس الدين جبار، شوهد في فيديو للمراقبة بين الساعة الواحدة صباحًا والثانية صباحًا وهو يزرع عبوات ناسفة أي قبل ساعات من الهجوم. وعثر على المتفجرات في مبردات ثلج زرقاء في الموقعين بالحي الفرنسي.