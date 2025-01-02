شمس الدين جبار.. مقابلة معه بـ2015 كشفت جوانبا مهمة بشخصيته

شاهد ما فعله مهاجم نيو أورليانز في اللحظة التي سبقت دهسه لحشد من الناس

خدم في الجيش الأمريكي سابقًا.. التعرف على المشتبه به بالهجوم المميت رأس السنة بنيو أورليانز

(CNN)-- قال المراسل المستقل لصحيفة نيويورك تايمز، شون كينان، إنه أجرى مقابلة مع المشتبه به المسؤول عن هجوم نيو أورليانز، شمس الدين جبار، لصحيفة جامعته في عام 2015

Credit: FBI

وكان كينان ينقل قصة عن الطلاب في جامعة ولاية جورجيا الذين خدموا في الجيش وكانوا يواجهون صعوبة في الحصول على مزايا شؤون المحاربين القدامى، عندما تم الاتصال به مع شمس الدين جبار.

وخدم جبار في الجيش الأمريكي من عام 2007 إلى عام 2020، في الخدمة الفعلية والاحتياطية.

وقال كينان لشبكة CNN: "ناقشنا كيف كان الأمر بالنسبة له للتأقلم مع الحياة المدنية والحياة الجامعية، وليس أقل من ذلك، بعد الخدمة العسكرية".. مضيفا أن جبار كان محبطاً من "الطبيعة المتاهة لبرامج شؤون المحاربين القدامى".

وقال كينان: "لقد وجد (شمس الدين جبار) صعوبة ليس فقط في الذهاب إلى الكلية والتحدث مع أساتذته، ولكنه أيضًا كان قلقًا بشأن محاولة الحصول على وظيفة بعد التخرج من الجامعة ومع استمراره في مواجهة مشكلات التواصل هذه.. لقد أعرب (جبار) عن أسفه لأن قطعة واحدة مفقودة من الأوراق أو توقيع مفقود يمكن أن يجعلك تمر من بين الشقوق لإتمام أمر ما.."

وأضاف كينان: "القليل الذي أتذكره من تلك المقابلة أنه (شمس الدين) كان رجلاً رائعًا وهادئًا ومتماسكًا للغاية"، وأنه كان يتمتع "بسلوك متحفظ جدًا".