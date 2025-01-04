راقصة متحولة جنسيا يلغى عرضها وسط مخاوف من حملة قمع أوسع نطاقا بالصين

(CNN)-- يعد صعود الراقصة المتحولة جنسيًا، جين شينغ، إلى المستويات العليا في مجال العروض الصينية أمرًا استثنائيًا في دولة أصبح من الصعب فيها بشكل متزايد على الأشخاص من مجتمع LGBTQ+ العيش بشكل علني.

وكان الرجل البالغ من العمر 57 عامًا رمزًا للمتحولين جنسيًا في الصين لسنوات، وقد حظي بإعجاب بعض الفئات الأكثر تهميشًا في البلاد باعتباره مثالًا نادرًا للنجاح والقبول، حتى داخل الدوائر الرسمية.

ولكن السلسلة الأخيرة من الإلغاءات المفاجئة وغير المبررة من قبل السلطات المحلية لظهور فرقة الرقص الخاصة بها أثارت مخاوف من أن الحملة الاستبدادية للزعيم الصيني، شي جينبينغ قد أوقعت أبرز شخصية متحولة جنسياً في البلاد.

وغالبًا ما يواجه المتحولون جنسيًا في الصين وصمة العار الاجتماعية والتمييز المؤسسي، ويواجهون مشكلات في البحث عن عمل أو ببساطة المشي في الشارع دون أن يحدق بهم أحد، ومع ذلك، تمكنت جين من بناء مسيرة مهنية استمرت لعقود من الزمن تتحدى القاعدة، إنها تبيع الحفلات الموسيقية وتستضيف البرامج الحوارية التلفزيونية ولديها 13.6 مليون متابع على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي Weibo والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أنها تمكنت على مر السنين من الحصول على تأييد مسؤولي الحزب الشيوعي.

وقد وصفتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأنها واحدة من "10 شخصيات أسطورية في الرقص الصيني الحديث" وكثيراً ما تنشر ملفات شخصية متوهجة.

وبالنسبة للأشخاص المتحولين جنسيا الآخرين، فهي تجسد الأمل في أن تصبح الصين ذات يوم تقدمية بما يكفي لقبولهم، تماما كما تحتضنهم.