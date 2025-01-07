دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب مجددا رغبته باندماج كندا في الولايات المتحدة، متحدثا عن العجز التجاري الذي تعانيه، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو عزمه الاستقالة من منصبه.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يحب العديد من الناس في كندا أن يصبحوا الولاية (الأمريكية) رقم 51. لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا لتبقى واقفة على قدميها".

وأضاف ترامب: "كان جاستن ترودو يعلم ذلك واستقال. إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحاوطها باستمرار. معا، يا لها من أمة عظيمة !!!".

وكان ترامب مازح ترودو قبل أيام قائلا إن "كندا يجب أن تصبح الولاية الـ51 في الولايات المتحدة"، وذلك خلال مناقشة حول التعريفات الجمركية جرت خلال تناول العشاء في نادي ترامب بمنتجع مار أيه لاغو الشهر الماضي.

وجاءت تدوينة ترامب بعدما قال جاستن ترودو، مساء الاثنين، إنه ينوي التنحي عن منصبه بعد تسع سنوات كرئيس وزراء لكندا، في مواجهة مجموعة متزايدة من الأزمات، وترك منصبه بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم.

وقال رئيس الوزراء البالغ من العمر 53 عامًا، للصحفيين في مؤتمر صحفي في أوتاوا، الاثنين: "أعتزم الاستقالة من منصب زعيم الحزب، وكرئيس للوزراء، بعد أن يختار الحزب زعيمه الجديد".