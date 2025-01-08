ترامب يشعل ضجة بنشره خريطة أمريكا وضم كندا فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب نشره صورة خريطة للولايات المتحدة الأمريكية وقد ضُمت إليها كندا.

الخريطة نشرها ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشال" بتعليق اكتفى به بالقول: "اوه كندا".

ويذكر أنه وفي تدوينات سابقة أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب، رغبته باندماج كندا في الولايات المتحدة، متحدثا عن العجز التجاري الذي تعانيه، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو عزمه الاستقالة من منصبه.

وقال ترامب في منشوره السابق على "تروث سوشيال" إن "العديد من الناس في كندا يحبون أن يصبحوا الولاية (الأمريكية) رقم 51. لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا لتبقى واقفة على قدميها".