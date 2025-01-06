واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استأنف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب حكمين أصدرهما القاضي خوان ميرشان بشأن رفض محاولات القاضي لإلغاء إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت". كما يسعى الرئيس المنتخب إلى إيقاف تنفيذ الحكم بحقه في تلك القضية، الذي حدد ميرشان موعد صدوره، الجمعة المقبل.

وتتعلق القضية بمحاولة ترامب شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".

ورفض ميرشان، الجمعة الماضية، محاولة ترامب لإلغاء إدانته كونه انتُخب رئيسًا، وحدد موعد النطق بالحكم على ترامب في قضية "أموال الصمت"، الجمعة، على الرغم من أن ميرشان أوضح أنه لن يصدر على ترامب أي حكم بالسجن.

وكتب محامو ترامب: "نظرًا إلى حقيقة أن الإجراءات الجنائية الإضافية يتم تعليقها تلقائيًا بموجب قانون دستوري فيدرالي، فإن المحكمة ستفتقر إلى السلطة للمضي قدمًا في النطق بالحكم، وبالتالي يجب عليها إلغاء جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 10 يناير/كانون الثاني 2025 على الفور، وتعليق جميع الإجراءات في القضية حتى انتهاء استئناف الرئيس ترامب بشأن الحصانة الرئاسية".

وجادل محامو ترامب بأنه يجب تعليق الحكم أثناء استئنافه، وكتبوا أن حق الاستئناف والإيقاف يمنع المحكمة من "المضي قدمًا في المحاكمة في انتظار الاستئناف بشأن الحصانة، ومن ثم فإن نفس الحقوق تمنع المحكمة من إخضاع الرئيس ترامب للحكم الجنائي والمحاكمة أثناء انتظار استئنافه بشأن الحصانة".

وذكر بيان منسوب إلى ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب: "اليوم، تحرك الفريق القانوني للرئيس ترامب لوقف قضية مطاردة الساحرات التي أقامها المدعي العام في مانهاتن. إن القرار التاريخي للمحكمة العليا بشأن الحصانة، ودستور ولاية نيويورك، وغيرها من السوابق القانونية الراسخة، تلزم برفض هذه الخدعة التي لا أساس لها على الفور. لقد انتخب الشعب الأمريكي الرئيس ترامب بتفويض ساحق يطالب بإنهاء فوري لاستخدام نظام العدالة لدينا كسلاح سياسي وكل عمليات مطاردة الساحرات المتبقية. نتطلع إلى توحيد بلدنا في الإدارة الجديدة حيث سيجعل الرئيس ترامب أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتشير الملفات المقدمة للمحكمة، الاثنين، إلى أن ترامب يعتزم مواصلة القتال من أجل إسقاط إدانته في قضية "أموال الصمت"، حتى بعد أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس في العشرين من الشهر الجاري.

ويأتي الاستئناف الذي قدمه ترامب في نفس اليوم الذي سيتم فيه التصديق عليه كفائز في انتخابات 2024 في الكونغرس، وبعد أربع سنوات من محاولته قلب خسارته في الانتخابات وأحداث الشغب التي قام بها أنصاره في مبنى الكونغرس الأمريكي، وهي الجهود التي أدت إلى توجيه اتهامات فيدرالية لترامب في عام 2023.