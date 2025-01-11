صورة بعد دقائق من الحادثة قدمتها وكالة الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية، تظهر احتراق رحلة طيران جيجو 7C2216 بعد انزلاقها عن المدرج في مطار موان الدولي في 29 ديسمبر 2024 في موان غون، كوريا الجنوبية.

(CNN)-- قال محققون، السبت، إن أجهزة التسجيل الخاصة بطائرة الركاب التي تحطمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا، توقفت عن العمل قبل دقائق من هبوطها وانفجارها على المدرج.

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وكان المسؤولون الذين يحققون في أكثر حوادث الطيران دموية في البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود يأملون في أن تسلط المعلومات الواردة مما يسمى بالصناديق السوداء الضوء على سبب هبوط رحلة طيران جيجو رقم 7C 2216 القادمة من بانكوك في مطار موان الدولي في 29 ديسمبر، وتحولت إلى كرة نارية.

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وأسفرت الكارثة عن مقتل 179 راكبا وأفراد الطاقم. نجا شخصان.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، السبت، إن مسجل الصوت في قمرة القيادة (CVR) ومسجل بيانات الرحلة (FDR) في الطائرة بوينج 737-800 توقفا عن العمل قبل حوالي أربع دقائق من تحطم الطائرة، وأضافت أنه لم يتضح سبب توقف الأجهزة عن التسجيل، وأنها ستعمل على تحديد السبب.

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واضافت الوزارة إنه تم تحليل مسجل بيانات الصوت في قمرة القيادة محليا أولا ثم أرسل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لفحصه.

وتم إرسال مسجل بيانات الرحلة إلى المجلس الوطني لسلامة النقل " NTSB" في الولايات المتحدة لتحليله، بعد أن خلصت السلطات الكورية الجنوبية إلى عدم قدرتها على استخراج البيانات من الجهاز بسبب تلف خارجي.

اتصلت CNN بـ NTSB للتعليق.