دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجري ترويجه باعتباره للحظة سقوط طائرة تعمل في إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا.

وأظهر الفيديو طائرة تتمايل وتتخبط بأعمدة الكهرباء، قبل أن تهوي على طريق سريع وتنفجر، بحسب لقطات سجّلها أشخاص من داخل سيارة.

حصدت إحدى نسخ الفيديو المتداولة على أنها لـ"سقوط طائرة تساعد في إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس"، على مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التفاعلات.

لقطة شاشة لأحد المنشورات ذات السياق المُضلل للفيديو

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أن المقطع لا يرتبط بالحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس، وأن الحادثة وقعت في دولة تشيلي، في 15 يناير/كانون الأول 2024.

آنذاك، قالت وزارة الزراعة في تشيلي إن طيارًا إسبانيًا يعمل لصالح وكالة الغابات الوطنية في البلاد (كوناف)، قد توفي بعد تحطم طائرة بالقرب من مطار بانجويليمو في منطقة تالكا، عندما كان يشارك في أعمال مكافحة الحرائق.

كانت شركة الخطوط الجوية Air Andes SPA تشغل الطائرة وتقدم خدماتها لصالح وكالة كوناف.

وأظهر تحققنا أيضًا، أن مروجو السياق الخاطىء حول الفيديو تلاعبوا فيه عن طريق إضافة أصوات أشخاص إلى المقطع، بينما كان الفيديو الأصلي خاليًا من أي صوت. كما تم عكس زاوية عرضه.

سياق:

كانت السلطات في لوس أنجلوس قالت إنها تلاحق طائرات بدون طيار في مناطق الحرائق المحظور التحليق فيها، بعد إحداها بطائرة إطفاء كندية من طراز "سوبر سكوبر" كانت تعمل على مكافحة حريق باليساديس، الخميس، مما أجبرها على الهبوط.

يشار إلى أن جناح الطائرة تعرض تتلف بينما لم يتعرض باقي جسدها للضرر، بحسب قسم إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، الذي قال إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.