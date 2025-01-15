ماذا سيحدث لتطبيق "تيك توك" على جهازك إذا تم حظره؟ محللة توضح

وسط مخاوف من تشكيل خطر على الأمن القومي.. ما هو شرط عدم حظر "تيك توك" بأمريكا؟

(CNN)-- سيفقد الأمريكيون إمكانية الوصول إلى تيك توك في أقل من أسبوع، ما لم تعط الصين الضوء الأخضر لبيعه إلى ما اعتبره الكونغرس دولة غير معادية للولايات المتحدة - وهو أمر غير مرجح، لكن بكين قد تفعله من الناحية النظرية.

وهناك عدد قليل من السيناريوهات التي تطفو على السطح مع اقترابنا من الموعد النهائي لحظر التطبيق الأحد المقبل، بما في ذلك السيناريو الذي من شأنه أن يسلم السيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى رجل الأعمال المفضل لدى حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، إيلون ماسك.

ويدخل الحظر الفيدرالي تيك توك حيز التنفيذ الأحد المقبل، بعدما أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرار الكونغرس الأمريكي بمنح مهلة لبايت دانس الصينية، الشركة الأم لتطبيق تيك توك ومقرها بكين، لبيع عملياتها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني أو مواجهة خطر الحظر.

وذكرت بلومبرغ وصحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين الصينيين يدرسون سيناريو تقوم من خلاله شركة بايت دانس، بتوزيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة على ماسك، وهو مستثمر يعرفونه بالفعل والذي ترك بصمة بالفعل على عالم وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تدمير أحد أكثر المواقع تأثيرًا على الإطلاق.

ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد تقرير بلومبرغ أو وول ستريت جورنال بشكل مستقل؛ وقد دحضت تيك توك التكهنات، وقالت بايت دانس سابقًا إن التطبيق ليس للبيع.

ولكن مثل هذا الارتباط قد يكون منطقيًا، على الأقل على الورق، لعدة أسباب:

يلعب ماسك، وبالتالي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، دور البطل لجيل كامل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الشباب. على الأقل حتى يقوم ماسك بتحويل المنصة إلى ما يشبه ما فعله مع شبكة تويتر (إكس حاليًا).

ستكون الصين قادرة على وضع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة - والتي ربما لا تشمل خوارزمية الملكية المهمة للغاية للشركة - في أيدي شخص تتمتع حكومتها بالفعل بنفوذ عليه. (حوالي 40٪ من مبيعات تسلا للسيارات الكهربائية تأتي من المستهلكين الصينيين).

قد يكون هذا وسيلة لإخراج منصة إكس من القاع. باختصار، تيك توك رائع؛ إكس ليس كذلك. إكس ينزف المستخدمين والمعلنين بينما يتوسع تيك توك بسرعة.

قالت شركة التحليلات Emarketer إنها تتوقع أن يحقق تيك توك 15.53 مليار دولار هذا العام في الولايات المتحدة وحدها، بزيادة 26٪ على أساس سنوي.

من غير الواضح ما إذا كان ماسك سيكون قادرًا على إبرام صفقة ترضي جميع أصحاب المصلحة بحلول الموعد النهائي للكونغرس - أو ما إذا كان مثل هذا البيع يمكن أن يتغلب على العقبات التنظيمية، كما كتبت المحللة الرئيسية في Emarketer ميندا سمايلي في بريد إلكتروني، الثلاثاء.

حتى لو حدثت صفقة، فمن المحتمل أن نسخة تيك توك المملوكة لإيلون ماسك لن تكون هي نفسها التي نعرفها حاليًا.

وكتبت سمايلي: "من المرجح أن يبدو تيك توك مختلفًا تمامًا تحت قيادة ماسك - فقط انظر إلى التحول الجذري من تويتر إلى إكس تحت سيطرته. ونظرًا لأن خوارزمية تيك توك من غير المرجح أن تكون جزءًا من أي عملية بيع، فمن المرجح أن يبدو التطبيق مختلفًا كثيرًا بغض النظر عن من يملكه، في حالة إتمام الصفقة".

يرغب منشئو تيك توك، الذين بنى العديد منهم سبل عيشهم على التطبيق، بشدة في إبقاء الأضواء مضاءة. ولكن حتى الآن، لا يوجد بديل متفق عليه على نطاق واسع.

وينتقل العديد منهم إلى تطبيقات صينية أخرى مثل Lemon8 (المملوكة أيضًا لشركة بايت دانس) وريد نوت، وهو تطبيق يشبه إنستغرام ويحظى بشعبية في الصين.

وينتقل البعض إلى إنستغرام رييلز – الخاصية المنسوخة من تيك توك التي أطلقتها شركة ميتا كمنافس في عام 2020 - على الرغم من أن العديد مستخدمي تيك توك العتيدين يرون هذا الخيار غير قابل للتنفيذ.

ويسود شعور لافت على منصة تيك توك بأن البعض "يفضل الانتقال إلى الصين بدلاً من إنستغرام رييلز".

في حين قد تبدو خاصية رييلز وتيك توك متشابهتين، فإن تجربة المستخدم وأجواء المجتمع مختلفة تمامًا.

يميل مستخدمو تيك توك إلى النظر بازدراء إلى رييلز لأنه يميل إلى أن يكون مكانًا للتخلص من مقاطع الفيديو المعاد تدويرها والتي ظهرت بالفعل على تيك توك، كبداية.

ويعد قسم التعليقات مجالًا آخر تتميز فيه ثقافة تيك توك - يميل المستخدمون إلى الفخر بنشر تعليقات مضحكة أو ثاقبة، والتي غالبًا ما تأخذ دورة حياة خاصة بها. يصف المبدعون على تيك توك تجربتهم مع التعليقات على رييلز بأنها عادية في أفضل الأحوال، ووقحة في أسوأ الأحوال.

ويميل مستخدمو تيك توك إلى تقدير الفكاهة والأصالة مع تثبيط المتصيدين. وقد يتغير هذا في ظل تيك توك في ظل وجود ماسك.

في غضون ذلك، قد لا يكون مستثمرو تسلا متحمسين لاستحواذ ماسك على منصة أخرى للتواصل الاجتماعي بعد أن أنفق 44 مليار دولار على إكس منذ أكثر من عامين. ماسك رجل مشغول - فهو والد 11 طفلاً على الأقل، والرئيس التنفيذي أو مالك ست شركات على الأقل، وله حضور دائم في مكتب انتقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو، والرئيس المشارك لشركة استشارية غير فاعلة بشأن كفاءة الحكومة. لكن الوظيفة التي جعلته أغنى شخص في العالم هي إدارة تسلا، الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة التي يمتلكها ماسك.

وسألت دان إيفز، محلل شركة Wedbush Securities ومؤيد تسلا منذ فترة طويلة، عما إذا كان احتمال تيك توك من شأنه أن يزعج المستثمرين الذين أعربوا بالفعل عن مخاوفهم بشأن الطريقة غير المنهجية للرئيس التنفيذي في إدارة الأمور.

وأشار إيفز إلى أنه في حين أن هناك مخاطر واضحة، فإن الاستحواذ على تيك توك قد يضاعف قيمة موقع إكس، التي انهارت بنحو 80٪ من قيمتها السوقية.