(CNN)-- أثناء جلوسه في غرفة الفندق حيث لجأت عائلته من حريق إيتون، كان إريك مارتن على يقين من أن منزله في ألتادينا، كاليفورنيا، وهو المكان الذي كان يعتقد ذات يوم أن ولديه البالغين من العمر 1 و 3 سنوات سيتذكرانه بأنه منزل طفولتهما، قد ذهب بالنيران.

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ولكن عندما أرسل له أحد الأصدقاء صورة للمنزل وهو لا يزال قائما، أمسك هو وزوجته ببعضهما البعض، مذهولين، وبكيا في تكتم حتى لا يزعجا أولادهما، وقال مارتن لشبكة CNN، الاثنين، بصوت متكسر: "لم أستطع أن أصدق ذلك.. كانت النار تتحرك بسرعة كبيرة.. اعتقدت بالتأكيد أنه (المنزل) سيختفي، ولم يكن يبدو من الممكن حتى أن يكون لا يزال قائمًا، ولكنه كان هناك قائما".

ويرجح أنه تم تدمير ما يصل إلى 12000 منزل وشركة ومباني أخرى في حرائق الغابات المستعرة في مقاطعة لوس أنجلوس وجعل مجتمعات بأكملها تتحول إلى أكوام من الأنقاض والرماد

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ولكن هنا وهناك وسط حرائق باليساديس وإيتون، نجا منزل، وهي معجزة واضحة، مما يثير تساؤلات حول كيفية نجاة أحد المباني بينما تحترق المباني الأخرى المجاورة، وفي حين أنه قد يكون من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين، إلا أنه يمكن أن يكون هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على تلك المنازل التي تبقى على قيد الحياة.

ويقول الخبراء إن ذلك قد يرجع إلى تصميم ذكي للمنزل ومقاوم للحريق وإعدادات وتجهيزات جيدة من قبل المالكين، مثل إزالة النباتات القابلة للاشتعال؛ والتدخل غير المعروف أحيانًا لرجال الإطفاء والرياح والطقس أو بصراحة الحظ.

Credit: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

وقالت عالمة في المشروع في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي والتي تدرس سلوك الحرائق، جانيس كوين: "لقد رأيت بعض الأمثلة حيث كلمة ’الحظ‘ ليست أسوأ كلمة لوصف كيفية نجاة بعض المنازل"، مضيفة: "لكن في بعض الأحيان لا يتعرف الناس على العوامل الموجودة في البيئة المادية.. قد يكون الحظ، قد يكون بعض الإجراءات التي اتخذوها".