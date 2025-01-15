جمال سليمان أخيرًا في دمشق ومشاهد مروعة من حرائق هوليوود.. الأبرز في أسبوع

(CNN)-- تُمشّط السلطات التلال فوق منطقة باسيفيك باليساديس لليوم الثاني على التوالي ضمن مساعي التحقيق والوصول لمعرفة السبب وراء حريق باليساديس الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي.

وبيّن مصدر للزميل في CNN، جوش كامبل، الاثنين، إنه لا توجد نظرية رائدة في هذا الوقت حول سبب حريق باسيفيك باليساديس، في حين شوهد أحد عملاء ATF وهو ينضم إلى محققين آخرين في مقطع فيديو جوي سجلته شركة KABC المتعاونة مع شبكةCNN.

ووصل فريق الاستجابة الوطني التابع لـ ATF في نهاية هذا الأسبوع وبدأ تقييماته، الاثنين، بما في ذلك مسح جوانب مختلفة من الحريق لتحديد مكان المنشأ المحتمل، والذي يمكن أن يساعد بعد ذلك في تحديد السبب.

إلى ذلك ألقت إدارة شرطة لوس أنجلوس القبض على 14 شخصًا فيما يتعلق بحرائق الغابات في منطقة باسيفيك باليساديس، حسبما ذكر مفوض الشرطة، ستيف إمبريتش، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مضيفا أن "ثلاثة اعتقالات ’جديرة بالملاحظة‘ للمشتبه بهم في إشعال الحرائق جرت خارج منطقة الحريق يومي الأحد والاثنين".

وتتراوح الجرائم الأخرى بين عدم الالتزام بحظر التجول وانتحال صفة رجل إطفاء وضابط شرطة، إلى التخريب والسطو، وفقًا لإمبريتش.