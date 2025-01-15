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(CNN)-- أعادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات العلم الأحمر "الوضع الخطير بشكل خاص" (PDS) لأجزاء من لوس أنجلوس وفنتورا، الأربعاء، مع توقع هبوب رياح عاصفة.

يواصل جنود الحرس الوطني في كاليفورنيا عمليات التصدي للحرائق على طول طريق ساحل المحيط الهادئ السريع في 13 يناير 2025 في ماليبو، كاليفورنيا. Credit: Brandon Bell/Getty Images)

وفي حين أنه من غير المتوقع أن تكون رياح الأربعاء قوية مثل الأسبوع الماضي، إلا أن الرياح عبر المرتفعات قد تتجاوز 50 ميلاً في الساعة، مما قد يتسبب في انتشار أي حرائق جديدة بسرعة خارج نطاق السيطرة.

وبينما سيستمر تحذير العلم الأحمر بتغطية منطقة إيتون، قالت خدمة الأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تظل الرياح في منطقة حريق باليساديس بالقوة الأدنى بالتوقعات".

منظر جوي للمنازل المدمرة في حريق باليساديس حيث تسببت حرائق الغابات في أضرار وخسائر عبر منطقة لوس أنجلوس في 13 يناير 2025 في باسيفيك باليساديس، كاليفورنيا Credit: Mario Tama/Getty Images)

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية غالبية تحذيرات العلم الأحمر المنتظمة عبر جنوب كاليفورنيا بحلول الساعة 6 مساء الأربعاء بتوقيت المحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تبدأ الظروف في التحسن، الخميس، مع توقع استمرار انخفاض شدة الرياح، وتشير التوقعات الحالية إلى هبوب رياح تبلغ سرعتها 30 ميلاً في الساعة، الخميس، وانتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر.

Credit: AGUSTIN PAULLIER/AFP via Getty Images)

أما التوقعات الأولية خلال عطلة نهاية الأسبوع هي أن يتحرك الهواء البارد والأكثر رطوبة فوق جنوب كاليفورنيا، مما يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الهواء الجاف المستمر في جميع أنحاء المنطقة، أي أن الطقس سيكون أكثر ملاءمة، ولسوء الحظ، ليس من المتوقع هطول الأمطار خلال الأيام السبعة المقبلة ولا يبدو محتملاً حتى نهاية الشهر.

ويغطي تحذير العلم الأحمر العام ( PDS ) 9 هي كالتالي: