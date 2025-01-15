(CNN)-- أعادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات العلم الأحمر "الوضع الخطير بشكل خاص" (PDS) لأجزاء من لوس أنجلوس وفنتورا، الأربعاء، مع توقع هبوب رياح عاصفة.
وفي حين أنه من غير المتوقع أن تكون رياح الأربعاء قوية مثل الأسبوع الماضي، إلا أن الرياح عبر المرتفعات قد تتجاوز 50 ميلاً في الساعة، مما قد يتسبب في انتشار أي حرائق جديدة بسرعة خارج نطاق السيطرة.
وبينما سيستمر تحذير العلم الأحمر بتغطية منطقة إيتون، قالت خدمة الأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تظل الرياح في منطقة حريق باليساديس بالقوة الأدنى بالتوقعات".
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية غالبية تحذيرات العلم الأحمر المنتظمة عبر جنوب كاليفورنيا بحلول الساعة 6 مساء الأربعاء بتوقيت المحيط الهادئ.
ومن المتوقع أن تبدأ الظروف في التحسن، الخميس، مع توقع استمرار انخفاض شدة الرياح، وتشير التوقعات الحالية إلى هبوب رياح تبلغ سرعتها 30 ميلاً في الساعة، الخميس، وانتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر.
أما التوقعات الأولية خلال عطلة نهاية الأسبوع هي أن يتحرك الهواء البارد والأكثر رطوبة فوق جنوب كاليفورنيا، مما يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الهواء الجاف المستمر في جميع أنحاء المنطقة، أي أن الطقس سيكون أكثر ملاءمة، ولسوء الحظ، ليس من المتوقع هطول الأمطار خلال الأيام السبعة المقبلة ولا يبدو محتملاً حتى نهاية الشهر.
ويغطي تحذير العلم الأحمر العام (PDS) 9 هي كالتالي:
- جبال سان غابرييل الغربية على طول ممر I-5
- جبال مقاطعة فينتورا الجنوبية
- جبال سانتا سوزانا
- وديان فينتورا (بالقرب من وادي سيمي وموربارك وسانتا باولا والجبل الجنوبي)
- غرب سانتا مونيكا
- وادي سان فرناندو الغربي (الطرق السريعة 118 و210 من بورتر رانش إلى سان فرناندو)
- كالاباساس
- أغورا هيلز
- السهول الساحلية لمقاطعة فينتورا