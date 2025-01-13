تعتقل إدارة شرطة لوس أنجلوس اللصوص في جميع أنحاء المقاطعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتقول السلطات إن النهب أصبح مشكلة داخل مناطق الإخلاء الإلزامي، مع انتحال بعض المتعدين صفة رجال الإطفاء.

وتقوم فرق من ضباط قوات إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين المتخفين بدوريات في مناطق الإخلاء لوقف اللصوص والطائرات بدون طيار غير القانونية.

من جانبه، قال المدعي العام في كاليفورنيا إن أولئك الذين يخالفون القانون سيُحاكمون.

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