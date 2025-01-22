حريق جديد في لوس أنجلوس وسط رياح "سانتا آنا"

قُبض عليه متلبسًا.. السلطات تعتقل مشتبهًا به بتهمة الحرق العمد في لوس أنجلوس

(CNN)-- يكافح رجال الإطفاء في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا حريقًا جديدًا، وهو "حريق كلاي"، الذي اندلع، مساء الثلاثاء، وسط هبوب رياح سانتا آنا القوية التي عادت للتجدد في الأيام الأخيرة.

وبدأ الحريق حوالي الساعة الخامسة مساءً، بالتوقيت المحلي، إذ اندلعت النيران في وادي جوروبا في مقاطعة ريفرسايد – شرق مقاطعة لوس أنجلوس، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

واعتبارًا من مساء الثلاثاء، بلغت مساحته الحريق 38 فدانًا، وتركز في قاع نهر سانتا آنا بالقرب من شارع فان بورين، وفقًا لدائرة إطفاء كاليفورنيا ويقع الحريق بالقرب من الضواحي السكنية، ويقع مطار ريفرسايد على الجانب الآخر من النهر.

ووصف إدارة إطفاء مقاطعة ريفرسايد الحريق بأنه "يحترق في الغطاء النباتي في قاع النهر" وذلك في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) مضيفين: "النار تحترق بمعدل انتشار بطيء ولا توجد هياكل مهددة".

وصدرت تحذيرات بالإخلاء في عدة مناطق قريبة من الحريق، رغم عدم إصدار أوامر إخلاء إلزامية حتى الآن، وتُظهر لقطات فيديو من قناة KCALالمتعاونة مع شبكة CNN، فرق الإطفاء في مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في الأدغال على أحد التلالـ وذكرت قناة KCAL أن المروحيات شوهدت وهي تسقط المياه على الحرائق.