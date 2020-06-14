توب 5.. ملخص بأبرز قصص المنطقة والعالم في 14 يونيو

ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في ظل السباق العالمي لإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوجه بعض الخبراء انتباههم للقاح شلل الأطفال كطريقة لتوفير حماية مؤقتة ضد الفيروس.

شهدت السعودية قفزة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت 4233 إصابة جديدة الأحد، وهو المعدل اليومي الأعلى منذ بدء تفشي الفيروس، و40 حالة وفاة

أظهر فيديو الكاميرا المثبتة على جسد ضابط شرطة والذي نشرته إدارة شرطة أتلانتا، اللحظات التي أدت إلى إطلاق النار على شاب ذوي البشرة السمراء بعمر 27 عاماً في ولاية أتلانتا الأمريكية.

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بتغيير النظام الاقتصادي العالمي الحالي المبني على "الفائدة والاستغلال" واستبداله بآخر "تشاركي"، ولفت إلى أن تركيا تهدف لجعل مدينة إسطنبول مركزا للتمويل والاقتصاد الإسلامي، حسب تصريحات له خلال مؤتمر

في عام 1992، جلب هاتف الفيديو "VideoPhone 2500" من شركة الاتصالات AT&T مكالمات الفيديو إلى المنزل، بسرعة بطيئة تبلغ 10 إطارات في الثانية. إليك كيف نقلت CNN الخبر عن الهاتف الذي كان يبلغ حينها 1500 دولار، حيث أن CNN مملوكة الآن لشركة WarnerMedia، وهي شركة تابعة لـ AT&T.