توب 5.. ملخص بأبرز قصص المنطقة والعالم في 15 يونيو

ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يعمق نقص أماكن دفن ضحايا فيروس كورونا من آلام الجالية المسلمة في إيطاليا، فتفاقم الألم بالنسبة للأقلية الدينية في إيطاليا، ذات الأغلبية الكاثوليكية، كان حقيقة قاتمة لعدم وجود مساحات لدفن موتاهم.

قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، بسجن الأمريكي بول ويلان، 16 عامًا، بعد أن أدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

شركات الطيران والآلاف من موظفيها من بين الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وتحاول شركات الطيران مثل أكبر شركة طيران في أوروبا، "لوفتهانزا"، العودة إلى السفر جواً، في ظل إجراءات النظافة الصارمة للغاية. تأخذ CNN نظرة إلى الأعمال الداخلية لعملية السفر أثناء الجائحة، وتعرض الواقع الجديد للطيارين وطاقم الطائرة والركاب.

أعلن رئيس بلدية منطقة تاجوراء، شرق العاصمة الليبية، طرابلس، الأحد، عن اطلاق اسم السلطان العثماني، سليمان القانوني، على أحد الشوارع مرجعا له الفضل بما وصفه بـ"تحرير" طرابلس

قالت شركة النفط البريطانية "بريتش بتروليوم"، BP، إنها تعتزم خفض قيمة أصولها بما يصل إلى 17.5 مليار دولار مع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري إثر تفشي جائحة كورونا.