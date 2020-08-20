توب 5: "سلام مختلف" للإمارات مع إسرائيل.. واعتقال مستشار ترامب السابق

من اعتقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية اتهامات باختلاس أموال التبرعات إلى ردود الفعل المستمرة حول اتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل، خاصة ما يتعلق بموقف السعودية في أعقاب تصريحات وزير الخارجية السعودي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اتهم ممثلو الادعاء الفيدراليون في نيويورك، الخميس، ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، و3 آخرين بالاحتيال على مانحين بمئات الآلاف من الدولارات كجزء من حملة لجمع التبرعات يُزعم أنها تهدف إلى دعم جدار ترامب الحدودي مع المكسيك.

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، أن الخطة الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية كانت التهديد الأكبر لحل الدولتين، وتعليقها يعطي فرصة للمفاوضات للتوصل إلى حل.

قالت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، إن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات.

أعرب البابا فرنسيس عن أمله في عدم تقديم لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد للأثرياء فقط.

قال مستشار صحي سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الأربعاء، إن الدول الغنية ستحصل على لقاح كورونا، عند إنتاجه، أولاً وقبل الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل.