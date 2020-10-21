من كلمة محمد بن سلمان في قمة الذكاء الاصطناعي الى ظهور "تنين البحر" في مرفأ بيروت، إليكم ملخصاً يومياً من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

محمد بن سلمان في قمة الذكاء الاصطناعي: نشهد تشكل حالة عالمية جديدة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أن المملكة تسعى لأن تكون ملتقى رئيساً ونموذجا للذكاء الاصطناعي في العالم.

بعد أكثر من شهرين على الانفجار.. "تنين البحر" يظهر في مرفأ بيروت

تداول مغردون لبنانيو مقطع فيديو لظاهرة بيئية شوهدت في مرفأ بيروت وتُعرف بـ"تنين البحر" وتباينت التعليقات حولها

بعد الزيارة الأمريكية إلى دمشق.. بومبيو عن الرهائن المحتجزين في سوريا: نطالب بالإفراج عنهم

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إدارة ترامب ستواصل العمل على الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في سوريا، لكنه رفض كشف تفاصيل حول المفاوضات التي جمعت مسؤولين رفيعين من إدارة ترامب مع نظام الأسد في العاصمة السورية، دمشق

بعد وصوله للمئوية.. ما ترتيب محمد صلاح على قائمة هدافي ليفربول؟

وصل النجم المصري، محمد صلاح، إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول منذ انضمامه لصفوف الفريق عام 2017، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه في ديربي "ميرسي سايد" السبت، أمام إيفرتون.

شاهد.. استعراض عضلات أفراد من الشرطة المصرية في حفل تخرجهم

أثار عرض تخريج طلاب شرطة مصرية الجدل، والذي انتشر مؤخراً بشكل كبير حيث ظهر عناصر الشرطة الجدد وهم يستعرضون عضلاتهم فوق آليات عسكرية تمر أمام منصة الحفل الذي أقيم في القاهرة.