من تأكيد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح على ضرورة وقف الإساءة للأديان والأنبياء خلال لقاء مع سفيرة فرنسا لدى الكويت، إلى تحدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهديدات واشنطن بسبب حصول تركيا على صواريخ S-400 الروسية، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



أكد وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، على ضرورة وقف الإساءات للأديان والأنبياء في "بعض الخطابات الرسمية والسياسية"، وذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأييده نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رفضه تهديدات مسؤولين في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب حصولها على منظومة "S-400" الصاروخية الروسية.

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأحد، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية العسكري ومطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بينما أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض طائرة بدون طيار (درون) جنوب المملكة.

فاز المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC" على الأمريكي جاستن غياتشي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كانت مباراته الأخيرة فيما أعلن عن اعتزاله عن الرياضة، مؤكدا أنه لن يعود إلى الحلبة من دون أبيه، الذي توفى إثر فيروس كورونا في يوليو.

كيف سيكون مذاق الطعام إذا فقدت حاسة الشم لديك؟ إنه سؤال أصبح شائعاً بشكل مدهش هذا العام.



