من المحكمة الأمريكية التي رفضت محاولة وزارة العدل الدفاع عن ترامب في قضية "اغتصاب وتشهير" إلى دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العزل الذاتي وكشف موسكو لوضعه الصحي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رفض قاض فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، محاولة وزارة العدل التدخل في دعوى تشهير رفعتها ضد الرئيس دونالد ترامب كاتبة صحفية زعمت أنه اغتصبها، مما يمهد الطريق أمام القضية للمضي قدما.

دخل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثاء، العزل الصحي الذاتي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسيمة (تاس).

رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، سيفسح المجال أمام توسع أكبر للاقتصاد الصيني وظهور الجماعات المتطرفة.

أصبح عز الدين بهادر البالغ من العمر 74 عامًا أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم في 17 أكتوبر، ليتصدر الآن قائمة أكبر لاعبي كرة القدم المحترفين، بما في ذلك الياباني كازويوشي "الملك كازو" ميورا.

شهدت مدينتا ميلانو وتورينو والإيطاليتين احتجاجات واسعة وعنيفة واشتباكات بين المحتجين والشرطة، ويأتي ذلك في أعقاب فرض الحكومة الإيطالية حظر تجول وقيود صارمة للسيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا.