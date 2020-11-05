توب 5: سيناريوهات فوز بايدن أو ترامب.. والسعودية تستضيف فورمولا 1

من تغطيتنا المستمرة للانتخابات الأمريكية وسيناريوهات فوز أي من المرشحين للرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن، إلى الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودية لسباق فورمولا 1... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الحسم يقترب.. ما هي سيناريوهات فوز بايدن أو ترامب بالانتخابات الأمريكية؟

مع حلول صباح اليوم الثاني بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما زال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدما بـ253 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لمنافسه دونالد ترامب، بحسب النتائج الأولية، لكن لم يحصل أي منهما بعد على الـ270 صوتا اللازمة

ساويرس لـCNN: ترامب وبايدن "أوحش من بعض".. ومقبلون على شرق أوسط جديد

تحدث رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى شبكة CNN، في مقابلة أجراها معه شربل راجي، وتطرقت إلى عدة مواضيع، تضمنت قضية الانتخابات الأمريكية، حيث أشار ساويرس إلى أن المنطقة ستشهد تغييراً بعد الانتخابات، ومؤكداً بأن أمريكا لم تكن محظوظة هذه المرة بمرشحيها. تابع المقابلة الكاملة الاسبوع القادم على برنامج "شربل يستقبل".

للمرة الأولى.. السعودية تستضيف سباق فورمولا 1 في 2021

أعلن الرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا 1 تشايس كاري، الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى على الإطلاق، العام المقبل 2021.

إليكم الحالات التي تظهر فيها نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية خطأ

إذا كنت تعتقد أن نتيجة الاختبار السلبية تعني عدم إصابتك بفيروس كورونا، فقد تكون مخطئًا. وقد يستغرق الأمر أياماً قبل ظهور العدوى في اختبار "كوفيد-19".

كل ما عليكم معرفته قبل مشاهدة "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل مصري تنتجه نتفليكس

بعد طول انتظار، تتحقق أمنية صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" بإطلاق عرضه على نتفلكس، اليوم 5 نوفمبر 2020، كأول عملٍ مصري أصلي تنتجه المنصة العالمية، مقتبس عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته، للكاتب المصري الراحل د. أحمد خالد توفيق، وتدور حول الطبيب رفعت إسماعيل الذي تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل.