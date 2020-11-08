من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم لأكثر من 50 مليون شخص إلى متابعة أحدث تطورات نتائج الانتخابات الأمريكية ونصيحة السيدة الأولى ميلانيا ترامب لزوجها بقبول الخسارة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـCNN، الأحد، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبرته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، الإدارة الأمريكية المقبلة، غداة فوز جو بايدن بالرئاسة، إلى "اغتنام الفرصة لتعويض أخطاء الماضي"، في إشارة إلى سياسات دونالد ترامب ضد طهران، فيما أكد وزير الخارجية جواد ظريف أن العالم يراقب ما ستفعله الإ

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 50 مليون شخص، الأحد، بحسب ما رصدته إحصائيات جامعة جون هوبكنز.

يعد ملعب "مسقط هلز"، الذي تحيطه الوديان والمناظر الدراماتيكية، هو أول ملعب غولف يفتتح أبوابه في سلطنة عمان، حيث يتميز الموقع بتضاريس الجبال الوعرة والمساحات الخضراء الشاسعة المطلة على بحر عمان.

تسبب الوباء بقلب صناعة الأزياء رأساً على عقب، حيث بات يتجنب المستهلكون ارتداء الملابس الرسمية مع ملازمتهم منازلهم تماشياً مع ظروف التباعد الاجتماعي، حتى أن أكثر الفنانين شهرة في العالم لم يستطيعوا التهرب من هذا الواقع.