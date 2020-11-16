توب 5: تصريحات وزير خارجية قطر.. وآمال بسبب "فعالية" لقاح مودرنا

من تصريحات وزير خارجية قطر حول الأزمة مع بلاده، وردود فعل ترامب وجو بايدن بعد الإعلان عن "فعالية" لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا، مرورًا بطرح إسرائيل خطط إقامة مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية، وإرسال قوات تركية إلى أذربيجان... وصولا إلى بيع حمامة بحوالي مليوني دولار تقريبًا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إنه ليس هناك رابح ولا خاسر من الأزمة مع بلاده، التي أثرت على استقرار المنطقة.

تباينت آراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن تجاه إعلان شركة مودرنا عن أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "فعال للغاية" بنسبة تصل إلى 94,5%.

طرحت إسرائيل خططًا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في جزء غير مطور من القدس، وفقًا لسلطة الأراضي، مما أثار انتقادات فورية من الاتحاد الأوروبي، من بين منظمات أخرى، التي قالت إن البناء سيؤدي إلى "أضرار جسيمة" لاحتمالات التوصل إلى اتفاق تفاوضي

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، من البرلمان تصريحا لمدة عام يسمح بإرسال قوات تركية إلى أذربيجان، للعمل على ضمان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.

بيعت مؤخراً حمامة سباقات في مزاد مقابل مبلغ ضخم وصل إلى مليوني دولار تقريباً. وقام صيني بإنفاق هذا المبلغ على حمامة تُدعى "New Kim"، حسب ما ذكره موقع شركة "PIPA" في بلجيكا.