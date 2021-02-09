توب 5: "مسبار الأمل" يصل المريخ.. ورفض طلب استئناف من لجين الهذلول

من وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ بنجاح، إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع CNN أنه لا عودة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني إلا بامتثال طهران لالتزاماتها، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني إلا بامتثال طهران للالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية أولاً، مشيراً إلى أن بعيدة جداً عن ذلك حالياً، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان واضحاً بشأن هذا الأمر.
ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية "بتكوين" إلى أعلى مستوى لها ليصل سعرها إلى 44.868.98 ألف دولار للعملة الواحدة، وذلك بعد إعلان شركة تسلا للسيارات الكهربائية أنها ستبدأ بقبول العملة كدفعات مقابل سياراتها.