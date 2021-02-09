توب 5: "مسبار الأمل" يصل المريخ.. ورفض طلب استئناف من لجين الهذلول

من وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ بنجاح، إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع CNN أنه لا عودة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني إلا بامتثال طهران لالتزاماتها، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في أول مهمة عربية بالتاريخ.. "مسبار الأمل" الإماراتي يصل مدار المريخ بنجاح

وصلت اليوم الثلاثاء 9 فبراير/ شباط، أول بعثة من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي إلى مدار كوكب المريخ بسلام.

وزير الخارجية الأمريكي لـCNN: لا عودة لنا للاتفاقية مع إيران إلا بامتثالها للالتزامات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني إلا بامتثال طهران للالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية أولاً، مشيراً إلى أن بعيدة جداً عن ذلك حالياً، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان واضحاً بشأن هذا الأمر.

أسرة لجين الهذلول: محكمة الاستئناف ترفض "الإقرار بتعرضها للتعذيب في سجن سري"

أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف السعودية، رفضت الاستئناف المقدم من لجين على قرار محكمة الجنايات بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن.

هل تسبب لقاحات فيروس كورونا العقم؟ منظمة الصحة العالمية تبدّد 3 إشاعات

تحدثت مديرة التحصين واللقاحات والأحياء البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة كاثرين أوبراين، عن بعض الشائعات المُتداولة بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

بتكوين ترتفع لأعلى مستوى وتتجاوز 44.8 ألف دولار بدخول تسلا على الخط

ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية "بتكوين" إلى أعلى مستوى لها ليصل سعرها إلى 44.868.98 ألف دولار للعملة الواحدة، وذلك بعد إعلان شركة تسلا للسيارات الكهربائية أنها ستبدأ بقبول العملة كدفعات مقابل سياراتها.