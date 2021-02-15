من حديث نائب مصري بشأن إصدار الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بنقل تبعية تيران وصنافير للسعودية، إلى انتقاد حمد بن جاسم المستائين من عودة العلاقات بين قطر والسعودية إلى وضع شبه طبيعي، ومنها إلى توجيه أردوغان انتقادات حادة لأمريكا بسبب دعمها لحزب العمال الكردستاني.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن حديثه بشأن إصدار الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بنقل تبعية تيران وصنافير للسعودية وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يحمل إساءة للرئيس الراحل، مستشهداً على صحة كلامه بصدور قرار من الرئيس

انتقد رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، ما وصفها بـ"الدندنة الرخيصة" من جانب بعض المستائين من عودة العلاقات بين قطر والسعودية إلى وضع شبه طبيعي بعد "قمة العُلا"، الإثنين، كما تطرق إلى ما وصفها بـ"البيانات المبتذلة المشحونة بالسلبية

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لأمريكا، الإثنين، بسبب دعمها لحزب العمال الكردستاني، بعد عثور الجيش التركي على 13 مواطنا قالت إنقرة إنهم قُتلوا على يد الحزب في منطقة غارا شمالي العراق

أطلقت قوات الأمن في ميانمار عدة مرات الرصاص لتفريق المتظاهرين، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية ووكالة رويترز للأنباء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الفيديو وقع في ميكتيوا بولاية كاشين ليلة الأحد.

أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه لا يحتاج لراحة لذلك فهو لا يفكر بالاستقالة من منصبه الحالي في ظل تراجع نتائج الفريق.