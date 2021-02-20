من إعلان السعودية عزمها استثمار أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية، ورد سوريا على أنباء تزويد إسرائيل دمشق بلقاح كورونا، وتصريحات شقيقة لجين الهذلول لـCNN، وشهادات مروعة من معسكرات الإيغور، وصولا إلى استعدادات الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للحياة بعد الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، عزمها استثمار أكثر من 20 مليار دولار في قطاع الصناعات العسكرية على مدار العقد المقبل، في إطار خطتها لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

ردت الحكومة السورية، السبت، على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عدة حول وجود "بند سري" في اتفاق تبادل للأسرى مع إسرائيل تقوم بموجبه الحكومة الإسرائيلية بتزويد دمشق بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، نافية هذه الأنباء

تحدثت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، إلى الزميلة كريستيان أمانبور حول إطلاق سراح شقيقتها من السجن الأسبوع الماضي واوضاع حقوق الانسان بالمملكة.

أبلغ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، الملكة بأنهما لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية، وفقًا لتقرير ماكس فوستر من CNN.

ظهرت مزاعم مروعة عن اغتصاب جماعي من معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الصينية. وتتهم الحكومة الأمريكية الصين بالاعتقال الجماعي لأكثر من مليوني من الأقلية العرقية المسلمة، الأويغور وجماعات أخرى في السنوات الأخيرة، كجزء من سياسة تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.