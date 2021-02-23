توب 5.. تركيا ترد على "تحرش" بسفينتها.. ولقاء مصري-قطري في الكويت

من إعلان تركيا أنها ردت على "تحرش" أربع مقاتلات يونانية بسفينتها في بحر إيجة الى لقاء بين وفدين من مصر وقطر في الكويت لأول مرة منذ بيان العُلا وصولاً الى العرض الذي قدمه ترامب لزعيم كوريا الشمالية في عام 2019.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تركيا تعلن أنها ردت على "تحرش" أربع مقاتلات يونانية بسفينتها في بحر إيجة

أعلنت تركيا الرد على ما وصفته بـ"تحرش" مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تابعة لها في "بحر إيجه"، وفق ما نقلته قناة TRT الرسمية التركية

وفدان من مصر وقطر يلتقيان في الكويت لأول مرة منذ بيان العُلا

عقد وفدان يمثلان الجانبين المصري والقطري اجتماعا في دولة الكويت، الثلاثاء، هو الأول منذ "بيان العُلا"، حسب بيان نشرته الخارجية القطرية

الحارس نائب "العدالة والتنمية".. أردوغان مسددا ركلة جزاء: سنواصل تسجيل الأهداف

نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسدد ركلة جزاء، وذلك نقلا عن الصفحة الرسمية لأردوغان على تويتر

كابوس لوجستي وأمني.. ماذا عرض ترامب على زعيم كوريا الشمالية؟

كشف مصادر أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عرض على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون الصعود إلى الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" للعودة إلى بيونغ يانغ بعد قمة هانوي الفاشلة التي جمعتهما قبل عامين.

حكومة مصر ترد على ما يتم تداوله عن "نزع ملكية وحدات سكنية من أصحابها"

ردت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول "نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون"، مؤكدة على أن ذلك "شائعة".