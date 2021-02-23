توب 5.. تركيا ترد على "تحرش" بسفينتها.. ولقاء مصري-قطري في الكويت

من إعلان تركيا أنها ردت على "تحرش" أربع مقاتلات يونانية بسفينتها في بحر إيجة الى لقاء بين وفدين من مصر وقطر في الكويت لأول مرة منذ بيان العُلا وصولاً الى العرض الذي قدمه ترامب لزعيم كوريا الشمالية في عام 2019.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشف مصادر أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عرض على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون الصعود إلى الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" للعودة إلى بيونغ يانغ بعد قمة هانوي الفاشلة التي جمعتهما قبل عامين.
ردت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول "نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون"، مؤكدة على أن ذلك "شائعة".