من توضيح متحدثة البيت الأبيض لـCNN سبب عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي، وترجيح إسرائيل مسؤولية إيران عن تفجير سفينة مملوكة لها في خليج عُمان.. وصولا إلى حديث هند صبري لـCNN بالعربية وبحثها عن بطلة "عايزة أتجوز" بعد 11 عاماً.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



في حديثها لـCNN.. متحدثة البيت الأبيض تدافع عن عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأحد، عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بعدم فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي، قائلة إن هناك "طرقًا أكثر فعالية" لمحاسبة المملكة العربية السعودية على مقتله.



الديوان الأميري: أمير قطر يعلن دعمه السعودية خلال اتصاله مع ولي العهد السعودي

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري الأحد.



"فأل خير".. أفيخاي أدرعي يعلق على صورة منسوبة له في مكة بالسعودية

رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على صورة انتشرت له وقيل إنها التقطت أثناء زيارته إلى مدينة مكة في السعودية، مشيرا إلى أن هذه الصورة ملفقة.



بيني غانتس: التقييم الأولي يرجح مسؤولية إيران عن تفجير سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عُمان

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، أن التفجير الذي استهدف سفينة تملكها إسرائيل في خليج عُمان قد يكون ناجما عن اعتداء إيراني.



هند صبري تبحث عن بطلة "عايزة اتجوز" بعد 11 عاماً.. تفاصيل خاصة لـ CNN بالعربية

عبرت الفنّانة هند صبري عن إعجابها بشخصية د. نوال السعداوي، التي تعرفّت عليها من خلال مكتبة والدتها، لكنّها لم تلتقيها يوماً، وأعربت عن رغبتها بتجسيد شخصية صديقتها مصممة المجوهرات المصرية الشهيرة، عزة فهمي، والتعاون مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

