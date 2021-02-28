من توضيح متحدثة البيت الأبيض لـCNN سبب عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي، وترجيح إسرائيل مسؤولية إيران عن تفجير سفينة مملوكة لها في خليج عُمان.. وصولا إلى حديث هند صبري لـCNN بالعربية وبحثها عن بطلة "عايزة أتجوز" بعد 11 عاماً.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأحد، عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بعدم فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي، قائلة إن هناك "طرقًا أكثر فعالية" لمحاسبة المملكة العربية السعودية على مقتله.
عبرت الفنّانة هند صبري عن إعجابها بشخصية د. نوال السعداوي، التي تعرفّت عليها من خلال مكتبة والدتها، لكنّها لم تلتقيها يوماً، وأعربت عن رغبتها بتجسيد شخصية صديقتها مصممة المجوهرات المصرية الشهيرة، عزة فهمي، والتعاون مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي.