من كشف شقيقة لجين الهذلول عن جوابها في جلسة الاستئناف الى فرض أمريكا عقوبات على قياديين حوثيين بعد الهجمات الأخيرة على السعودية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سألها القاضي إذا ما كانت نادمة.. شقيقة لجين الهذلول تكشف جوابها في جلسة الاستئناف

كشفت شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، لينا، الثلاثاء، ما دار في جلسة الاستنئاف الذي قدمته لجين لرفع حظر السفر عنها وإدانتها

بعد الهجمات الأخيرة على السعودية.. أمريكا تفرض عقوبات على قياديين حوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على قياديين حوثيين بسبب الهجمات المتواصلة للجماعة على السعودية

لجين الهذلول تتوجه لمحكمة الاستئناف "للاعتراض على إدانتها وحظر سفرها"

توجهت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف "للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها" و"طلب رفع حظر السفر عنها وعن أسرتها"، وذلك بعد إطلاق سراحها في 10 فبراير/ شباط الماضي.

سفير السعودية السابق لدى مصر: أُبلغت رسميا بفوز شفيق بالرئاسة.. وحمدت الله على فوز مرسي

صرح أحمد قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، أنه "أُبلغ رسميا"، خلال عمله في مصر، بأن أحمد شفيق هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين آنذاك.

بسبب سؤال افترض وفاة أشرف بن شرقي.. رئيس جامعة سوهاج لـCNN: نعتذر للاعب والنادي

أثار سؤال بامتحان مادة القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة سوهاج (جنوب) العاصمة المصرية القاهرة الذي افترض وفاة لاعب نادي الزمالك المغربي، أشرف بن شرقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما تضمنه من معلو