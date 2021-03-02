من كشف شقيقة لجين الهذلول عن جوابها في جلسة الاستئناف الى فرض أمريكا عقوبات على قياديين حوثيين بعد الهجمات الأخيرة على السعودية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
توجهت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف "للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها" و"طلب رفع حظر السفر عنها وعن أسرتها"، وذلك بعد إطلاق سراحها في 10 فبراير/ شباط الماضي.
صرح أحمد قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، أنه "أُبلغ رسميا"، خلال عمله في مصر، بأن أحمد شفيق هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين آنذاك.
أثار سؤال بامتحان مادة القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة سوهاج (جنوب) العاصمة المصرية القاهرة الذي افترض وفاة لاعب نادي الزمالك المغربي، أشرف بن شرقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما تضمنه من معلو