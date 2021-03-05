توب 5: البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للعراق.. ولقطات مروعة من ميانمار

(CNN)-- من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، وتهديدات حاكم مصرف لبنان لوكالة بلومبرغ، واللقطات المصورة المروعة للوضع في ميانمار، وإحباط إيران محاولة اختطاف طائرة ركاب كانت ستهبط في "دولة خليجية"، وصولا إلى ملياردير ياباني يحب عن أشخاص يشاركونه رحلته إلى الفضاء.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يُعتقد أن المجلس العسكري في ميانمار قتل أكثر من 54 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد الانقلاب الذي شهدته ميانمار في 1 فبراير/ شباط الماضي. تقرير مراسلة CNN بولا هانكوكس يفصّل آخر التطورات.
يبحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن 8 أفراد من العامة للانضمام إليه في رحلة تستغرق 6 أيام حول القمر. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في عام 2023 على متن صاروخ Starship التابع لشركة سبيس إكس، يمكن لأي شخص التقديم من الآن وحتى 14 مارس/ آذار، وستكون الرحلة مجانية.