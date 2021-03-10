توب 5: رفض استئناف لجين الهذلول.. والبحرين تحتج لدى قطر بسبب "خارج النص"

من رفض محكمة سعودية طلب الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة لجين الهذلول وتأييد الحكم الصادر ضدها، إلى احتجاج البحرين رسميا على مواقف قطرية بعد اتفاق العلا، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شقيقة لجين الهذلول: محكمة الاستئناف السعودية تقر الحكم الصادر ضدها

أعلنت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أن محكمة الاستئناف السعودية أقرت الحكم الصادر ضد لجين، من المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

البحرين ترسل مذكرة احتجاج رسمية إلى قطر بسبب "خارج النص"

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية القطرية، بسبب حلقة من برنامج "خارج النص" على قناة "الجزيرة"، معتبرة أن مواقف قطر تجاه البحرين تتنافى مع مبادئ بيان قمة العلا بشأن المصالحة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع على قرض بقيمة 15 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيعه اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع 17 بنكاً من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي فيروس كورونا؟

يلقي جون أفلون من شبكة CNN نظرة على المعلومات المضللة حول فيروس كورونا، في الوقت الذي مر فيه أكثر من عام على تفشي الجائحة.

مصادر لـCNN: ميغان ماركل تتقدم بشكوى رسمية ضد المذيع الشهير بيرس مورغان

كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل قد تقدمت بشكوى رسمية إلى قناة ITV البريطانية بشأن تعليقات المذيع الشهير بيرس مورغان عنها، بعد مقابلة ميغان والأمير هاري مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.