توب 5: رفض استئناف لجين الهذلول.. والبحرين تحتج لدى قطر بسبب "خارج النص"

من رفض محكمة سعودية طلب الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة لجين الهذلول وتأييد الحكم الصادر ضدها، إلى احتجاج البحرين رسميا على مواقف قطرية بعد اتفاق العلا، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية القطرية، بسبب حلقة من برنامج "خارج النص" على قناة "الجزيرة"، معتبرة أن مواقف قطر تجاه البحرين تتنافى مع مبادئ بيان قمة العلا بشأن المصالحة.
كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل قد تقدمت بشكوى رسمية إلى قناة ITV البريطانية بشأن تعليقات المذيع الشهير بيرس مورغان عنها، بعد مقابلة ميغان والأمير هاري مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.