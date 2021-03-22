توب 5.. مبادرة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن.. والحريري يرفض طلب عون

من إطلاق المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب وتذكر بموقف الحوثيين من سابقاتها ورفض الحريري لاقتراح عون: ليس من صلاحية الرئيس تشكيل الحكومة وسأحتفظ برسالته لـ"التاريخ" إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن مبادرة سعودية لحل الأزمة اليمنية تستند إلى وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة دعا الحوثيين والحكومة اليمنية للقبول بها.

رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، الإثنين، وأكدت أن إنهاء ما وصفته بـ"الانقلاب" الذي نفذه الحوثيون ضروري من أجل بسط السلام والاستقرار في البلاد.

في أول رد لهم على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، أكد الحوثيون أن "فك الحصار" لا يتطلب مبادرة، مشيرين إلى أن على السعودية وقف عملياتها العسكرية لا إعادة طرح أفكار نوقشت سابقا.

كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعدالحريري، الإثنين، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، يصر على "الثلث المعطل" وهو ما يعرقل تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن الثاني أرسل له ورقة فيها الأسماء المقترحة من جانبه والتي تمنح فريقه السياسي الثلث المعطل، وهو ما رفضه الحريري.

أطلقت تونس، الاثنين، أول قمر صناعي تونسي والذي يحمل اسم"تحدي1"، إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية "سوايوز 2".