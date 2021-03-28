من إعلان مصر بدء التحضير لسيناريو "صعب" للتعامل مع السفينة الجانحة في قناة السويس، وتمديد إجراءات كورونا الاحترازية في الأردن، واستهداف انفجار لكنيسة في إندونيسيا، وتدشين أول خط لإنتاج وتصنيع اللقاح بالإمارات، وتعليق رونالدو على تصرفه المثير للجدل بعد مباراة البرتغال وصربيا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، الأحد، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء بالتحضير للسيناريو الثالث ضمن عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر غيفن" عبر تخفيف حملوتها

أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المُطبقة إلى منتصف مايو أيار المقبل، وسط تحذيرات من ظروف "مٌقلقة" لوضع الوباء.

يُظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحظة وقوع الانفجار خارج كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار في إندونيسيا، حيث تعتقد الشرطة أن التفجير كان انتحاريًا.

أطلقت الإمارات والصين، الأحد، مشروعًا مشتركًا، اسمه "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات"، بموجبه تم الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وانتاج لقاح "كوفيد - 19" في الإمارات.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بصور قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بينما يرمي شارة القيادة أثناء مغادرته الملعب بعد عدم احتساب هدف صحيح له في نهاية مباراة منتخب بلاده وصربيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022