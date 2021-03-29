من اعلان هيئة قناة السويس عن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، وكشف خطة ما بعد تعويمها، وإعلان السعودية عن عودة الجماهير "المحصنين" إلى الملاعب وصولاً إلى اعلان عضو كنيست سابق بأن آخر ما تحتاجه إسرائيل هو انتخابات خامسة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عصر الاثنين، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات "إيفرغيفين"، التي جنحت في قناة السويس وأوقف حركة الملاحة بالقناة منذ الثلاثاء الماضي.

أعلن رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، الإثنين، أن حركة الملاحة ستستأنف في قناة السويس في الاتجاهين بمجرد وصول السفينة المُعومة إلى جزيرة كبريت في البحيرات المرة.

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عودة الجماهير (المحصنين) في مباراة المنتخب السعودية ضد نظيره الفلسطيني الثلاثاء بنسبة 40%.

قال متحدث باسم هيئة قناة السويس لشبكة CNN إن السفينة التي كانت تسد قناة السويس قد تم تحريرها بالكامل بعد ظهر يوم الاثنين.

داني دانون، الممثل الإسرائيلي الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، يتحدث إلى بيكي أندرسون في يوم الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في أقل من عامين. يناقشون مستقبل بنيامين نتنياهو، وما إذا كانت هذه الانتخابات ستجلب أخيرًا الاستقرار السياسي لإسرائيل.