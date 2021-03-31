توب 5: بدء التحقيق في سفينة قناة السويس.. وتطورات هجمات متمردي موزمبيق

من بدء التحقيقات في حادث جنوح سفينة ايفر غيفن في قناة السويس، وزيارة رئيس وزراء العراق إلى السعودية، وتطورات موزمبيق في ظل سيطرة المتمردين على مساحات كبيرة في البلاد، وتشكيك أمريكا و12 دولة في تقرير منظمة الصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا، إلى قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الحضور الجماهيري للمباريات كرة القدم.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
في أول مقابلة له أمام الكاميرا، قال ليونيل دايك، رئيس مجموعة تٌسمى "دايك الاستشارية"، لديفيد ماكنزي من CNN إن المتمردين في شمال موزمبيق سيطروا فعليًا على مدينة بالما الاستراتيجية بعد أن شنوا هجومًا معقدًا الأسبوع الماضي.
صوتت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع على رفع الحد الموضوع سابقا والذي يسمح لـ30% فقط من الجماهير بحضور المباريات وحملت السلطات المحلية والدولية "مسوؤلية خاصة" عن اتخاذ القرار المناسب حسب الوضع الوبائي في الدولة.