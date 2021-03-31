توب 5: بدء التحقيق في سفينة قناة السويس.. وتطورات هجمات متمردي موزمبيق

من بدء التحقيقات في حادث جنوح سفينة ايفر غيفن في قناة السويس، وزيارة رئيس وزراء العراق إلى السعودية، وتطورات موزمبيق في ظل سيطرة المتمردين على مساحات كبيرة في البلاد، وتشكيك أمريكا و12 دولة في تقرير منظمة الصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا، إلى قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الحضور الجماهيري للمباريات كرة القدم.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤولو قناة السويس يصعدون على متن إيفر غيفن مع بدء التحقيق في حادث جنوح السفينة

قال رئيس فريق التحقيق المصري لهيئة قناة السويس، سيد شعيشع، لشبكة CNN، إن مسؤولي الهيئة صعدوا على متن السفينة إيفر جيفن، مع بدء التحقيق في الحادث الأربعاء.



وصول رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية.. وتداول تصريحات لمحمد بن سلمان حول العلاقات

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية، الرياض، في زيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين.



رئيس مجموعة من المرتزقة لـCNN: المتمردون سيطروا على مدينة بالما في موزمبيق

في أول مقابلة له أمام الكاميرا، قال ليونيل دايك، رئيس مجموعة تٌسمى "دايك الاستشارية"، لديفيد ماكنزي من CNN إن المتمردين في شمال موزمبيق سيطروا فعليًا على مدينة بالما الاستراتيجية بعد أن شنوا هجومًا معقدًا الأسبوع الماضي.



أمريكا و12 دولة تشكك في مصداقية تقرير منظمة الصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا

أصدرت أمريكا و12 دولة أخرى بيانًا مشتركًا أثار تساؤلات حول تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل جائحة فيروس كورونا. تقرير مراسل CNN، ستيفن جيانغ.



تتعلق بالحضور الجماهيري والتبديلات.. الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات مهمة

صوتت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع على رفع الحد الموضوع سابقا والذي يسمح لـ30% فقط من الجماهير بحضور المباريات وحملت السلطات المحلية والدولية "مسوؤلية خاصة" عن اتخاذ القرار المناسب حسب الوضع الوبائي في الدولة.