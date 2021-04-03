من اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد وآخرين "لأسباب أمنية"، وموكب المومياوات الملكية في شوارع القاهرة، وانتهاء تكدس قناة السويس بعبور 422 سفينة عالقة، وإدارة بايدن تلغي أمر ترامب لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم

اعتقلت السلطات الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني.

تشهد شوارع القاهرة، مساء السبت، موكبًا غير مسبوق في احتفال لنقل 22 مومياء لملكوك مصر القديمة، بما في ذلك 18 ملكًا وأربع ملكات، من موقعهم الحالي في المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية.

قالت هيئة قناة السويس، السبت، إن ما مجموعه 422 سفينة تقطعت بهم السبل بسبب جنوح سفينة إيفر غيفن في الممر الملاحي، عبرت القناة.

رد معهد أبحاث جمالية، الذي طور لقاح سبوتنيك - في Sputnik V، على التقارير حول إيجابية اختبار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، لفيروس كورونا، رُغم تلقيه للقاح الروسي.

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في بيان الجمعة، إن الرئيس جو بايدن ألغى أمرًا تنفيذيًا لدونالد ترامب الذي أدى لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.