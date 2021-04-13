توب 5.. بايدن يدعو بوتين إلى لقاء.. الحجز على سفينة "إيفر غيفن"

بعدما وصفه بـ"القاتل"، بايدن يدعو بوتين خلال اتصال هاتفي إلى لقاء في "دولة ثالثة" إلى الحجز على سفينة "إيفرغيفن" وطلب تعويضات بـ900 مليون دولار وإيران تزيد أجهزة الطرد في منشأة نطنز ونسبة التخصيب ستبلغ 60% بعد الهجوم عليها ونتنياهو يوجه رسالة لشعوب الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل بمناسبة رمضان إلى احتجاجات واشتباكات إثر مقتل شاب أسود على يد شرطية أمريكية. إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة "ستتصرف بحزم" للدفاع عن مصالحها رداً على تصرفات روسيا.

قررت السلطات المصرية التحفظ على سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن"، التي جنحت وعطلت الملاحة في قناة السويس لمدة أسبوع قبل تعويمها، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الأهرام" عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستزيد عدد أدهزة الطرد المركزي بمقدار 1000 وسترفع طاقة منشأة نطنز النووية بـ50%.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رسالة إلى شعوب الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع دولته بمناسبة حلول شهر رمضان، وأعرب عن أمنياته بان يتم التوصل للمزيد من اتفاقيات السلام.

كانت هذه هي الليلة الثانية من التظاهرات بعد مقتل شاب أسود يبلغ من العمر 20 عامًا على يد شرطية أثناء توقيف مروري في مركز مقاطعة بروكلين بولاية مينيسوتا الأمريكية.