من اعتراف الرئيس الأمريكي بمذابح الأرمن في العهد العثماني كـ"إبادة جماعية"، واستهداف ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل سوريا، وضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وقادة قمة "آسيان" يتوصلون لتوافق لإنهاء العنف في ميانمار، ووفاة طيار مصري تسبب محمد رمضان في فصله بعد قيادته طائرة... إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمات مؤثرة في بيان يوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة 1915 للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها إبادة جماعية، وفاءً بوعد حملته الانتخابية.

قالت وزارة النفط السورية، السبت، إن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في نطاق مدينة بانياس الساحلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف بنى تحتية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل

توصل زعماء دول جنوب شرق آسيا إلى توافق من خمس نقاط بشأن ميانمار في قمة الآسيان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، السبت، وفقا لبيان رئيس التكتل.

وفي الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، السبت، عن عمر يناهز 65 عاما، حسبما ذكر محاميه، مجدي حلمي لـCNN