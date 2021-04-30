من مصادقة الأردن على 14 اتفاقية إضافية تدعم تثبيت أهالي "الشيخ جراح"، ولحظة وقوع حادث التدافع في "جبل ميرون" الذي أدى لمقتل العشرات في إسرائيل، واستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وصولا إلى حظوظ الهلال والأهلي السعوديين في المباراة الأخيرة لهما بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

الأردن يصادق على 14 اتفاقية إضافية تدعم تثبيت أهالي "الشيخ جراح"

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الخميس، عن مصادقتها لـ 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.



شاهد لحظة التدافع في "جبل ميرون" الذي أدى لمقتل العشرات في إسرائيل

يظهر هذا الفيديو لحظة التدافع في "جبل ميرون" الذي أدى لمقتل العشرات في إسرائيل، حيث لقي 45 شخصا مصرعهم، منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة وأصيب نحو 100 شخص إثر حادث تدافع وتزاحم خلال الاحتفالات بعيد الشعلة أو ما يُعرف باسم "لاغ باعومير".



استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية

يستأنف لبنان وإسرائيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، الثلاثاء المقبل، بوساطة أمريكية.



وزارة الصحة: 2% من سكان الهند ملقحون بالكامل ضد فيروس كورونا

قامت الهند بتطعيم أكثر من 26 مليون شخص بشكل كامل ، أي ما يزيد قليلاً عن 2 ٪ من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الهندية، يوم الخميس.



حظوظ الهلال والأهلي السعوديين في المباراة الأخيرة لهما بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا

يدخل الهلال السعودي ومواطنه الأهلي المباراة الأخيرة لهما في دور المجموعات على أمل الوصول إلى دور الـ16، فكيف تبدو حظوظهما في الاستحقاق الآسيوي الأبرز.