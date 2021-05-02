من انتقادات المرشد الإيراني علي خامنئي إلى وزير الخارجية جواد ظريف، بعد تسجيله المسرب عن قاسم سليماني، وإعلان السعودية موعد سفر مواطنيها للخارج اعتباراً من 17 مايو، وتصريحات جماعة الإخوان بعد لقاء مع حزب تركي معارض، وتعليق نجيب ساويرس على فيديو حوار بين فلسطينية وإسرائيلي، وإلغاء مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بعد اقتحام مشجعين ملعب أولد ترافورد.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، انتقادات لاذعة إلى وزير الخارجية جواد ظريف، بعد التسجيل صوتي تم تسريبه لظريف وهو يوجِه فيه انتقادات لسليماني، قائد فيلق القدس، والحرس الثوري.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن السماح بسفر مواطنيها للخارج، لفئات محددة ممن تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا من الفيروس أو من تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشروط.

أكدت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على اعترافها بالفضل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وشعبه، مشددة على الوفاء لكرم الضيافة وعدم المساس باستقرار تركيا، بعض لقاء للجماعة مع حزب تركي معارض.

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مقطع فيديو متداول يُظهر إسرائيلي يتحدث مع فلسطينية في حي الشيخ جراح مبررا الاستيلاء على منزلها، ليصف ساويرس الأمر بـ"منطق الحرامية".

اقتحم المئات من مشجعي مانشستر يونايتد، أرض ملعب أولد ترافورد، الأحد، قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام البريطانية.