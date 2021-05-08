توب 5: اشتباكات القدس.. والكنيسة الإثيوبية تتهم الحكومة بتدمير تيغراي

من ردود الفعل تجاه اشتباكات القدس واقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى، واتهام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الحكومة بـ"الإبادة الجماعية" في إقليم تيغراي، وانفجار قرب مدرسة للبنات في أفغانستان، ومطالب الرئيس الفرنسي لنظيره الأمريكي بفتح باب تصدير اللقاحات، وبيان ثلاثي من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعد تهديدات الاتحاد الأوروبي بشأن "دوري السوبر"... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المواجهات الدائرة في القدس، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، التي أسفرت عن إصابة العشرات، مساء الجمعة.

أدان رئيس كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية حكام بلاده في شريط فيديو سجله مدير جمعية خيرية مقرها الولايات المتحدة، قائلا "إنهم يريدون تدمير شعب تيغراي" بأفعال "بالغة الوحشية والقسوة".

هزّ انفجار عنيف منطقة دشت بارشى فى العاصمة كابول بأفغانستان، بعد ظهر السبت، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، السبت، الموافقة على عقد يضمن 1.8 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا لفترة ما بين 2021 و2023، حسبما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أصدر كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بيانا مشتركا دعوا فيه للسعي نحو إيجاد حل مناسب لقضية "دوري السوبر الأوروبي" ورفضوا الضغط الذي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليهم للانسحاب من المشروع