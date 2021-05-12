توب 5: مقتل 56 فلسطينيا و6 إسرائيليين.. وظريف يرحب بعلاقات مع السعودية

من خبر استمرار المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وسط دعوات دولية للتهدئة الى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول "انفراد بلاده بدعم وحماية الفلسطينيين" وصولاً الى ترحيب ظريف بـ "علاقات وثيقة" مع السعودية.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده ستفتح قنصلية لها في محافظة حلب السورية، كما أشار إلى أن طهران ترحب ببناء علاقات "وثيقة" مع السعودية ولفت إلى أن السوريين يرحبون بالتقارب مع الدول العربية، وذلك خلال لقائه الرئيس السوري بشار ا