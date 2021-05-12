توب 5: مقتل 56 فلسطينيا و6 إسرائيليين.. وظريف يرحب بعلاقات مع السعودية

من خبر استمرار المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وسط دعوات دولية للتهدئة الى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول "انفراد بلاده بدعم وحماية الفلسطينيين" وصولاً الى ترحيب ظريف بـ "علاقات وثيقة" مع السعودية.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

مقتل 56 فلسطينياً و6 إسرائيليين.. القسام تطلق صواريخ نحو ديمونا.. ونتنياهو: سنوجه ضربات لم يتخيلوها

تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، وسط دعوات دولية للتهدئة وتحذيرات من إمكانية تحول المواجهات إلى حرب عسكرية شاملة.

روحاني: ننفرد بدعم الفلسطينيين.. ولماذا تصمت مصر والأردن؟

ادعى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده تنفرد بدعم وحماية الفلسطينيين، زاعما أن دول المنطقة، خاصة مصر والأردن، صامتة تجاه ما يحدث للفلسطينيين على يد إسرائيل.

جحيم في مكان صغير.. لا إشارات لتراجع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تتساقط غارات إسرائيل على غزة، بينما تطلق حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ من أراضيها على إسرائيل. مراسل CNN بن وديمان يلقي نظرة على "الجحيم" الذي يستعر مجدداً في مكان صغير ومكتظ.

ظريف يعلن عزم إيران افتتاح قنصلية في حلب ويتحدث عن "علاقات وثيقة" مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده ستفتح قنصلية لها في محافظة حلب السورية، كما أشار إلى أن طهران ترحب ببناء علاقات "وثيقة" مع السعودية ولفت إلى أن السوريين يرحبون بالتقارب مع الدول العربية، وذلك خلال لقائه الرئيس السوري بشار ا

حمد بن جاسم: بعض الأشقاء يتباكون على فلسطين ويطعنوها في الظهر

رأى رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن هناك من يدعون حزنهم على ما يجري في الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى، لكنهم في الوقت نفسه يطعنون الأقصى والفلسطينيين في ظهورهم.