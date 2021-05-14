قُتل 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الجمعة، خلال احتجاجات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، في ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 122 شخصا بينهم 31 طفلاً. وفي الوقت نفسه، شهدت حدود إسرائيل مع الأردن ولبنان احتجاجات ومسيرات تضامن مع الفلسطينيين.. إليكم ملخص بأبرز تطورات المواجهات.



مقتل 10 فلسطينيين بالضفة.. وارتفاع عدد قتلى غزة إلى 122 بينهم 31 طفلاً

اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 آخرين، بحسب وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.

ليسوا مجرد أرقام.. هذه بعض وجوه أطفال غزة الذين رحلوا للأبد

حتى عصر يوم الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 119 شخصًا في غزة، بينهم 31 طفلاً و19 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب ما لا يقل عن 830 آخرين. في إسرائيل قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، وفقًا للجيش الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 200.

لبنان: مقتل شاب بعد إصابته بقذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على الحدود

لفظ شاب لبناني أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته من قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اجتياز عدة أشخاص للحدود من لبنان لإسرائيل، الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

الأردن.. مظاهرات قرب الحدود مع إسرائيل وقرب سفارتها بعمّان

احتشد مئات المتظاهرين على بعد مئات الأمتار من الحدود الأردنية الإسرائيلية، الجمعة، تضامنا مع الفلسطينيين وضد التصعيدات التي بدأت منذ الاثنين الماضي في القدس وغزة.

ساندرز يحدث بايدن على اختيار سفير يمكنه الانخراط مع الفلسطينيين وليس فقط الإسرائيليين

حثّ السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن على اختيار سفير للولايات المتحدة الأمريكية يمكنه العمل والانخراط مع الفلسطينيين وليس فقط مع الإسرائيليين.