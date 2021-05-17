من تأكيد البيت الأبيض أنه يتبع دبلوماسية "هادئة ومكثفة" لوقف العنف في الشرق الأوسط، وتصريح بلينكن بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل المزيد من التفاصيل "فيما يتعلق بمبرر" قرارها بتدمير مبنى الجلاء، إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني مع البابا فرنسيس في الفاتيكان… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أنه يتبع دبلوماسية "هادئة ومكثفة" لوقف العنف في الشرق الأوسط وسط دعوات من الديمقراطيين والحلفاء الدوليين للتحدث بـ"قوة أكبر" حول التصعيد

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل المزيد من التفاصيل "فيما يتعلق بمبرر" قرارها بتدمير مبنى الجلاء في قطاع غزة الذي كان يضم مقرات شبكات إعلامية بينها وكالة أنباء أسوشيتيدبرس وقناة الجزيرة

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، بالبابا فرنسيس في دولة الفاتيكان. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها البابا بمسؤول إيراني منذ عام 2016.

كشف قيادي بارز في حركة حماس مطلع على جهود الوساطة الجارية، في تصريحات لشبكة CNN، أن جهود مصر وقطر للتوسط في هدنة مع إسرائيل تعثرت بسبب نقطتين رئيسيتين. وطلب المصدر عدم ذكر اسمه للتحدث عن مفاوضات سرية.

قدم السفير التشيكي لدى الكويت، مارتن دافوراك، الإثنين، باعتذاره للشعبين الكويتي والفلسطيني بعد غضب واسع ومطالبات بطرده نتيجة نشره صورة شخصية له حاملا العلم الإسرائيلي وخلفه مسجد